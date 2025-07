Polpetone com castanha do Pará e cenoura & Curau de milho verde com cream cheese

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO POLPETONE

600 gr. de carne de boi moída duas vezes

1 xícara de chá de cenoura ralada e picada

1 cebola picada

3 ovos

1 colheres de sopa de alho picado

2 colheres de sopa de castanha do Pará triturada

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de farinha de rosca

1 pão francês

1 xícara de chá de leite

Sal, salsinha e mozarela a gosto

PREPARO

Bata dois ovos. Deixe o pão de molho no leite para amolecer e encharcar. Esprema com as mãos para tirar o excesso de leite e misture com a carne, cenoura, cebola, um ovo, alho picado, castanha, sal e salsinha e amasse com as mãos até obter uma massa homogênea. Modele os polpetones, passe pela farinha de trigo, pelos ovos batidos, empane na farinha de rosca e frite em óleo até dourar levemente.

Cubra com molho vermelho, mozarela e leve ao forno para derreter o queijo. Sirva com macarrão ao molho ou outro de sua preferência.

INGREDIENTES DO CURAU

4 xícaras de chá de milho verde debulhado

4 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de açúcar refinado

½ xícara de chá de cream cheese

PREPARO

Bata o milho com leite e açúcar no liquidificador, coe em peneira fina, junte o cream cheese e cozinhe mexendo até engrossar distribua em potes individuais e sirva regado com calda de caramelo.

INGREDIENTES DA CALDA DE CARAMELO

½ xícara de chá de açúcar reinado

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa rasa de canela em pó

PREPARO

Derreta o açúcar até o ponto de caramelo junte o leite e a canela e cozinhe mexendo até dissolver.