Ponte é interditada em Andradas

Na quarta feira (28), o asfalto de uma ponte do Bairro Jardim Bela Vista em Andradas, cedeu e ela precisou ser interditada. Segundo a Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transporte Interno, a ponte, localizada na Rua Leonardo Alves dos Santos, cedeu por causa das chuvas. O trânsito no local foi paralisado.

Ainda de acordo com a Secretaria, a recomendação é que motoristas e pedestres evitem trafegar pelo local. O trecho foi sinalizado. A Secretaria Municipal de Obras informou ainda que irá avaliar os danos causados na estrutura da ponte, assim que as condições meteorológicas permitam.

Poços de Caldas

O Departamento de Trânsito de Poços de Caldas interditou a Avenida Celanese, que liga a região oeste da cidade à Rodovia do Contorno e ao Distrito Industrial. Segundo o Demutran, o rio que passa pelo local transbordou, causando riscos para motoristas que utilizam o trecho. Nesta quinta-feira (29), representantes da Secretaria de Obras vão ao local para avaliar se houve danos na estrutura da ponte que fica sobre o rio, para só então saber se a estrada poderá ser liberada.

Beatriz Aquino

