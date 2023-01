Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pelos menos duas pontes seguem interditadas em Andradas, Minas Gerais.

De acordo com a Prefeitura, as pontes que dão acesso ao bairro do Óleo, na zona rural, e no Jardim Bela Vista, zona urbana, cederam por causa do excesso de chuvas e foram interditadas nesta quinta feira, (12).

A prefeitura pede para que motoristas e pedestres evitem o trajeto. Nos dois locais há sinalização alertando sobre o risco de acidente.

A Secretaria Municipal de Obras informou as pontes seguem interditadas e que irá avaliar os danos causados nas estruturas, assim que as condições meteorológicas permitam.

Beatriz Aquino