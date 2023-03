Pontos de Atendimento Virtual da Receita Federal superaram 14 mil atendimentos em 2022

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Os Pontos de Atendimento Virtual – PAV da Receita Federal no Sul de Minas realizaram 14686 atendimentos ao longo de 2022. A maior parte dos atendimentos refere-se a CPF (inscrição, regularização, alteração), pesquisa de situação fiscal e informações sobre ITR (imposto territorial rural).

No Sul de Minas, há 78 PAV em funcionamento. Somando-se às agências e CAC, 87% da população do Sul de Minas possui atendimento presencial da Receita Federal em sua cidade.

Estima-se que com os atendimentos realizados pelo PAV, os cidadãos economizaram mais de R$ 653 mil no decorrer do ano. Esse valor refere-se a gastos com combustível e deslocamentos dos cidadãos até as agências e CAC da Receita Federal mais próximos de seu município.

Em Poços de Caldas a Receita Federal e a Prefeitura de Poços de Caldas inauguraram em julho de 2021 o Ponto de Atendimento Virtual na Zona Sul. Em um ano e meio de atendimento já foram mais de 16 mil pessoas atendidas no local, facilitando o atendimento.

Os pontos de Atendimento Virtual – PAV são uma iniciativa da Receita Federal em conjunto com as prefeituras e câmaras municipais e órgãos de classe que têm por objetivo aumentar a capacidade de atendimento local da Receita Federal. As prefeituras, câmaras ou Salas Mineiras do Empreendedor (onde há acordo) oferecem acesso a vários serviços da Receita Federal, orientando o cidadão, ou formalizando processo digital para a Receita Federal concluir o atendimento.