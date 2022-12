Pontos turísticos de Poços de Caldas receberão novos investimentos em 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

O empresário Marcos Carvalho Dias, da empresa Zoo das Aves, vencedora do processo licitatório de concessão dos principais pontos turísticos de Poços de Caldas, revelou que os investimentos para esse setor estão estimados em R$ 36,7 milhões que serão utilizados pra substituição de equipamentos, construção e melhorias nas instalações dos pontos turísticos.

Os equipamentos turísticos abrangidos e integrantes do circuito turístico são: Complexo Cristo Redentor (teleférico e a rampa de voo livre); Fonte dos Amores; Recanto Japonês; e Complexo Turístico Véu das Noivas.

Dentro dos planos de melhorias nos pontos turísticos, a empresa vencedora do edital quer tornar o complexo do Cristo Redentor o principal atrativo do turismo local.

“Onde era o antigo aquário, queremos criar um grande espaço para venda de produtos artesanais de Poços. Temos também um projeto para construir um restaurante aos pés do monumento do Cristo, com vista para a cidade. E onde atualmente é estacionamento de veículos no alto da serra será transformado em uma grande praça com atrativos. Os veículos passarão a estacionar em uma área ao lado da estação do teleférico. Ainda, dentro dos investimentos no complexo, está a execução do funcionamento das cabines no período noturno”, informou o empresário.

“Há também projetos para melhorar o complexo Véu das Noivas, que consiste na reativação do antigo restaurante. O principal atrativo no local será o Zoo das Aves, que será realocado do bairro Bortolan para o Véu das Noivas. Existe ainda o projeto de implantação um parque encantado para as crianças onde funcionava a antiga pista de kart”, completou Marcos.

A previsão é que em 2023 a empresa invista um total de R$ 20 milhões para melhorias dos pontos turísticos da cidade. O município manterá a propriedade dos imóveis e será remunerado mensalmente por essa concessão, além de arrecadar recursos da concessionária com a cobrança do ISS sobre os serviços oferecidos.

A empresa tem o direito de explorar economicamente os espaços por 35 anos.