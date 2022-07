Pontos turísticos de Poços passam por manutenção

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com as secretarias de Obras e Serviços Públicos, está realizando manutenção dos diversos atrativos turísticos municipais. As intervenções são pontuais e importantes para a manutenção dos locais. Ações já foram realizadas no monumento do Cristo Redentor, na Fonte Luminosa, na Fonte das Rosas, no Recanto Japonês, Véu das Noivas, Praça dos Imigrantes e Fonte dos Amores.

Com exceção da estátua do Cristo Redentor, que necessitou de contratação de serviços especiais, as intervenções nos demais locais foram realizadas por servidores públicos. Na manhã desta terça, 12, o serviço foi realizado na Fonte dos Amores, com a limpeza da estátua e também pintura do gradil.

“O serviço de manutenção dos espaços públicos é feito regularmente, mas agora, neste período de alta temporada, estamos promovendo uma ação mais pontual e com mais agilidade, deixando os atrativos em condições adequadas para receber os visitantes”, destaca o secretário Ricardo Oliveira.

O secretário destaca ainda a importante participação do Conselho Municipal de Turismo, que indicou melhorias em diversos pontos e acompanhou de perto as intervenções.

Ações

Na Fonte Luminosa do Parque José Affonso Junqueira foi realizado serviço de pintura e limpeza, assim como na Fonte das Rosas, que recebeu também um novo paisagismo realizado pela Secretaria de Serviços Públicos. No Recanto Japonês, houve a pintura do portal de entrada e também do caramanchão e o lago voltou a ter carpas. No Véu das Noivas, as equipes promoveram serviços de limpeza geral, pintura e instalação de grades e novo paisagismo. Em breve o casarão também receberá nova pintura.

Na Praça dos Imigrantes aconteceu a limpeza do monumento, com retirada de pichações e manutenção geral.

No Cristo, uma equipe especializada realizou a limpeza e pintura da estátua, necessitando para isso, a utilização da técnica de rapel. Além da estátua, houve a limpeza e pintura da base do monumento e também das grades do entorno.