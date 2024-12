População em situação de rua terá almoço de Natal no Centro Pop

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A população em situação de rua de Poços de Caldas também vai poder celebrar a magia do Natal. Nesta quarta-feira, 25 de dezembro, feriado de Natal, um almoço festivo vai marcar a data, a partir das 11h30, no Centro POP de Poços de Caldas, na Avenida João Pinheiro.

O cardápio contará com arroz, tutu de feijão, salada de batata e costela bovina. Além dos alimentos destinados pelo Restaurante Popular, responsável pela produção das refeições, o Centro POP também recebe doações de carnes, massas, saladas, doces e refrigerantes de parceiros como empresas, hotéis e pessoas físicas.

O almoço de Natal do Centro POP é uma realização da Secretaria Municipal de Promoção Social, com a participação de voluntários e servidores. A organização espera a participação de 70 pessoas na edição deste ano. A iniciativa foi idealizada em consonância com a Politica de Assistência Social, que entende a pessoa em situação de rua como um sujeito de direitos.

“Exatamente por estarem nessa condição muitos usuários do Centro POP não têm a possibilidade de celebrar as datas comemorativas. Daí a relevância de iniciativas como essa, que tem como objetivo ofertar oportunidade às pessoas em situação de rua para que elas possam ressignificar suas trajetórias de vida. Com iniciativas como o almoço especial de Natal, elas se sentem acolhidas e integradas e podem celebrar e confraternizar”, ressalta a secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho.

A população de rua é definida pela Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída pelo Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, como o “grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória”.

Rede de Atendimento

Em Poços, a rede de atendimento da pessoa em situação de rua tem como porta de entrada o Serviço de Abordagem Social, que funciona 24 horas por dia. As equipes abordam as pessoas nas ruas, na tentativa de convencê-las a aceitar o acolhimento. Quando a resposta é positiva, a pessoa em situação de rua é encaminhada ao Centro POP ou a um dos abrigos institucionais parceiros da Secretaria Municipal de Promoção Social, onde é possível contar com higienização, alimentação, roupas e local adequado para dormir. Além da busca ativa, o serviço atende também a demanda da comunidade, pelos telefones 156 e 3697-2645.

No Centro POP, é possível tomar banho, lavar roupas, se alimentar, participar de oficinas de convivência e passar por atendimento com psicólogos e assistentes sociais, além do encaminhamento aos abrigos, casas de passagem, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Consultório na Rua. No caso de migrantes, é feito também o redirecionamento à cidade de origem. Hoje, o município trabalha em colaboração com duas casas de passagem e dois abrigos permanentes.