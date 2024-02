Pórtico Terá Blitz Receptiva no Carnaval para Boas-Vindas aos Visitantes em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A cidade de Poços de Caldas, prepara uma recepção calorosa para os visitantes neste Carnaval. No sábado, dia 10 de fevereiro, às 10h, uma blitz receptiva será realizada no pórtico na entrada da cidade, que faz divisa com o estado de São Paulo, marcando o início das festividades de Carnaval.

Os visitantes que chegarem a Poços de Caldas para o Carnaval serão calorosamente recebidos pelo Rei Momo, símbolo máximo da folia, que estará presente para dar as boas-vindas. Além da recepção alegre e festiva, haverá distribuição de materiais informativos com a Programação de Carnaval 2024, detalhando as diversas atrações preparadas para entreter públicos de todas as idades durante os dias de festa. Para garantir o bem-estar e a hidratação dos foliões logo em sua chegada, água mineral Poços de Caldas será gentilmente oferecida, além da distribuição de panfletos das campanhas de conscientização.

O secretário de Turismo, Israel Pereira, expressou otimismo quanto à ocupação hoteleira na cidade durante o período de Carnaval. De acordo com informações fornecidas pelo Sindicato dos Hotéis, as reservas para o feriado já estão em andamento, e a expectativa é de que tenha lotação máxima “As informações que tenho dos donos de hotéis é que podemos chegar a 100% de lotação. Segundo eles, as reservas estão grandes e a folia está garantida.”

Este ano, Poços de Caldas se consolida como um destino oficial de Carnaval, prometendo não apenas uma recepção calorosa aos seus visitantes, mas também uma programação diversificada que inclui desde tradicionais desfiles de blocos carnavalescos até eventos culturais que celebram a rica história e tradição do Carnaval brasileiro. A cidade, já famosa por sua hospitalidade e belas paisagens, agora também se destaca como um dos principais destinos para quem busca uma experiência de Carnaval autêntica e repleta de alegria.