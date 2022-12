“Postais de Poços” em exibição no Balneário Mario Mourão

O fotógrafo Victor Imesi leva a exposição “Postais de Poços” para o Balneário Dr. Mário Mourão, apresentando seu olhar para diferentes pontos da cidade, em uma homenagem aos 150 Anos de Poços. As fotografias retratam diferentes pontos da cidade

Victor, traduz em fotos a riqueza da cidade, seus atrativos turísticos naturais e arquitetônicos, além de apresentar uma seleção especial da decoração natalina.

“Postais de Poços” recebe visitas até o final do mês de janeiro, respeitando os horários de funcionamento do Balneário, que fica localizado na Praça Dom Pedro II, e está aberto das 9h às 19h, de terça-feira a domingo.

A exposição tem produção de Carvalho Agência Cultural e conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura de Poços de Caldas, integrando a programação das comemorações dos 150 Anos da cidade.

SOBRE VICTOR IMESI

Victor Imesi é publicitário por formação, editor de vídeo como profissão e tem a fotografia como sua maior paixão,

editor de vídeo como profissão e tem a fotografia como sua maior paixão, utilizando a câmera como instrumento para dar razão a tudo o que o rodeia. Na fotografia, Victor já teve suas imagens premiadas em vários concursos fotográficos e a cada dia desenvolve um trabalho singular, resultante de um processo de amadurecimento, onde as imagens se misturam na profissão e na vida pessoal.

Para saber mais sobre o trabalho de Victor Imesi, siga @victorimesi.

SERVIÇO

Postais de Poços por Victor Imesi

Período: Terça a domingo, das 9h às 19h, até 31 de janeiro de 2023

Local: Balneário Dr. Mário Mourão, Praça Dom Pedro II, Centro, Poços de Caldas

Beatriz Aquino

