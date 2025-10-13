Posto abandonado na João Pinheiro é limpo após descumprimento de notificação

13out

Posto abandonado na João Pinheiro é limpo após descumprimento de notificação

Por Notícias

Atualizado em 13 de outubro de 2025

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, realizou na última sexta-feira (10), uma ação conjunta em um posto de combustíveis abandonado na Avenida João Pinheiro, local que vinha sendo alvo de diversas reclamações de moradores devido ao acúmulo de lixo e à insegurança na área.

A intervenção foi coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos, com o apoio da Polícia Militar, e da equipe de Abordagem Social da Secretaria de Promoção Social. A ação foi necessária após o proprietário do imóvel, anteriormente notificado para realizar a limpeza e manutenção do espaço, não cumprir as determinações dentro do prazo legal, resultando em multa.

Durante a operação, as equipes vistoriaram o imóvel, que apresentava grande quantidade de entulho, resíduos e indícios de ocupação irregular. Ao todo, foram retirados dois caminhões de entulho e lixo do local.

A ação teve como objetivos garantir a segurança das equipes envolvidas, eliminar possíveis focos de sujeira e proliferação de pragas, além de oferecer acolhimento e encaminhamento adequado às pessoas em situação de vulnerabilidade que foram encontradas no espaço.

A Prefeitura reforça que a manutenção e limpeza de imóveis particulares são de responsabilidade de seus proprietários, conforme a legislação municipal vigente. O descumprimento das normas sanitárias e urbanísticas pode resultar em autuações, multas e outras penalidades.

 

