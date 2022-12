Praça dos Imigrantes recebe Auto de Natal hoje

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Praça dos Imigrantes recebe hoje, dias 21, às 19hs, o Auto de Natal, apresentado por Wolf Borges e banda. A apresentação traz um show diferente para toda a família e revela toda a emoção do Natal. Com um repertório selecionado e inovador, mescla, além de canções tradicionais, surpresas como textos, performances, passando ainda pelo folclore, a folia de reis, tudo isso com o jeitinho brasileiro de comemorar o Natal – com alegria e bom humor.

O roteiro evidencia este momento especial do ano com o bom gosto e a versatilidade dos cantores Jucilene Buosi e Wolf Borges, contando ainda com a participação de Wolf Fechus, em sua primeira apresentação em Poços de Caldas. Os cantores são acompanhados por Alexandre de Almeida (violão) e Mauro Inguaggiato (percuteria).

O cantor Wolf Fechus, filho do casal de produtores, cresceu assistindo ano a ano o Auto de Natal que é uma tradição na agenda de Wolf e Jucilene, sendo realizado desde 2014, passando por mais de 15 cidades mineiras e paulistas, convidando diversos artistas locais e regionais para dividir o palco e compartilhar esta importante data – de família para famílias.