Práticas de ESG são parte do cotidiano dos pequenos negócios de Minas Gerais

Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06), uma pesquisa do Sebrae Minas revela como os pequenos negócios de Minas Gerais entendem e adotam práticas de ESG – Environmental, Social e Governance – em português, meio ambiente, social e governança corporativa. Segundo o estudo, o conceito ainda é pouco difundido entre eles: cerca de 67% afirmam que possuem conhecimento superficial ou inexistente sobre o tema. Apenas um terço diz que conhece e sabe o significado do termo.

Embora a maioria afirme que desconhece o conceito de ESG, a pesquisa mostra que as práticas sustentáveis, sociais e de boa governança já fazem parte do cotidiano empresarial de muitos empreendedores de Minas Gerais. A dimensão ambiental é a que concentra o maior percentual de empreendedores que afirmam aplicar boas práticas: a maioria já adota medidas para economia de energia (83%) e redução de uso de plástico (73%), além de iniciativas de reciclagem e reaproveitamento de materiais (60%) e economia de água (50%).

Em relação à perspectiva social, a maioria dos pequenos negócios (71%) se posicionam a favor da diversidade e inclusão, mais da metade (54%) tem práticas de voluntariado e doações e 59% afirmam que produzem ou apoiam eventos para a comunidade local. Já no âmbito da governança, um destaque é que 56% dos entrevistados dizem que possuem algum tipo de canal de comunicação para receber críticas, elogios e sugestões de clientes ou colaboradores.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, destaca que as dimensões do ESG não devem ser praticadas de forma isolada, mas sim como parte de uma estratégia integrada.

“As práticas ambientais contribuem para a eficiência e a reputação; as sociais fortalecem vínculos com colaboradores e comunidade; e as de governança garantem transparência e sustentabilidade. A integração dessas dimensões potencializa os resultados, fortalecendo os negócios frente às novas demandas de mercado e à crescente valorização de empresas comprometidas com práticas responsáveis”, enfatiza.

A pesquisa “ESG nos Pequenos Negócios 2025” foi realizada entre os dias 1º e 19 de maio de 2025, com 360 donos de pequenos negócios, entre microempreendedores individuais (46%), e micro e pequenas empresas (54%) de todo o estado.

Responsabilidade socioambiental

A pesquisa revelou uma forte importância atribuída pelos empresários aos aspectos relacionados à dimensão socioambiental. Mais de 90% dos empreendedores entrevistados consideram importante (28%) ou muito importante (64%) que as empresas se responsabilizem pelos efeitos que causam no meio ambiente e na sociedade. Além disso, 62% dos entrevistados disseram que, nos próximos três anos, irão priorizar ações de redução de impacto ambiental.

Quando perguntados sobre as principais vantagens para as empresas que adotam práticas sustentáveis, 62% responderam a redução de custos operacionais (economia de energia, água ou materiais), 58% citaram a melhoria da imagem perante clientes e a sociedade e 54% apontaram a sustentabilidade do negócio a longo prazo. “Os resultados reforçam que há uma valorização crescente de valores ligados à sustentabilidade, e que os pequenos negócios reconhecem vantagens práticas e imediatas dessas ações”, destaca Silva.

Ainda assim, há desafios a serem enfrentados. Entre os principais obstáculos para adotar práticas mais sustentáveis, estão a falta de recursos financeiros (citada por 43%), seguido pela dificuldade em conciliar ações de ESG com outras necessidades da empresa (citada por 33% dos empreendedores).

Silva conclui que as práticas ESG são um forte diferencial competitivo para as micro e pequenas empresas. “Os pequenos negócios estão percebendo a importância de adotar iniciativas de ESG não apenas como uma obrigação ética, mas também como uma estratégia inteligente para impulsionar a sua reputação e garantir a sua sustentabilidade a longo prazo”, enfatiza.

Confira os resultados completos da pesquisa ESG nos Pequenos Negócios, disponível no site Inteligência Sebrae, clicando aqui.

