Prazo de inscrição de artistas para o edital de contratação do Fet encerra hoje

Encerra-se hoje, 3 de março, o prazo de inscrições no Edital Secult 02, voltado para a seleção de profissionais artísticos para atuar, de forma remunerada, na montagem, ensaios e demais processos necessários junto às escolas da rede pública de ensino para apresentações no 32º FET – Festival Estudantil de Teatro.

É facultada à pessoa física, residente e domiciliada em Poços de Caldas, com atuação prioritária artístico-cultural, a inscrição de até uma proposta em qualquer das linguagens previstas: circo, cultura popular, dança e teatro. As inscrições deverão ser realizadas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/eRe9ssTqoeBsFVi3A, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas www.pocosdecaldas.mg.gov.br no espaço denominado Editais da Cultura.

A iniciativa, lançada pela primeira vez em 2022, visa atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação e pretende proporcionar para as escolas e estudantes uma experiência diferenciada sobre montagem e produção de apresentações culturais e estimular o interesse e o entusiasmo pelas artes cênicas entre os envolvidos.

O FET tem como objetivos fomentar a prática teatral de forma cooperativa, incentivar o protagonismo estudantil e estimular o interesse e o entusiasmo pelas artes cênicas entre os estudantes, professores e comunidade escolar. O festival acontece nas unidades escolares e as apresentações no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, serão realizadas em outubro e novembro de 2023.

EDITAL SECULT Nº 2/2023 – PROFISSIONAIS DE ARTES CÊNICAS PARA O FET

Prazo de inscrições: de 15 de março até 18h do dia 3 de abril de 2023

Formulário: https://forms.gle/eRe9ssTqoeBsFVi3A

Edital: https://abrir.link/hJ1gD

