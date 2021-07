Prazo de inscrição para Festival Poços Curte em Casa 2021 segue até sexta-feira (02)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Termina na próxima sexta-feira, 2 de julho, o prazo para apresentação de propostas artístico-culturais de agentes culturais locais no Edital Secult 2/2021 – Festival Poços Curte em Casa 2021.

As propostas deverão ser inscritas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas www.pocosdecaldas.mg.gov.br no espaço denominado Editais da Cultura. Ao final do preenchimento, o proponente deverá receber em seu endereço eletrônico informado no formulário online a confirmação automática de recebimento gerada pela plataforma digital Google Forms.

“Até o momento, foram inscritas 48 propostas, que já estão em análise pela Comissão. Fiquem atentos ao prazo de inscrição, que se encerra às 18h da próxima sexta-feira, dia 2 de julho. A equipe da Secult está à disposição dos agentes culturais para sanar dúvidas. Aproveitamos para solicitar que não deixem para a última hora”, destaca a presidente da Comissão de Seleção e Organização do edital, Marianna Gonçalves de Carvalho.

A equipe da Secult está à disposição dos interessados para informações adicionais pelos telefones (35) 3697-2389/2335, pelo WhatsApp da Secretaria 9 9273-0022, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira ou pelo e-mail: secultpocos@gmail.com.

Ao inscrever uma proposta, o proponente deve considerar as medidas adotadas durante a pandemia quanto ao distanciamento físico, utilização de máscaras e de álcool 70% para higienização das mãos e superfícies, bem como de não aglomeração de pessoas, conforme orientações das autoridades da área da saúde.

O edital

O edital tem por finalidade favorecer a realização de ações culturais que promovam a amplitude da produção artística e cultural de Poços de Caldas, o reconhecimento da importância da arte e da cultura local, o fazer artístico de nossos artistas, a formação de conteúdo e o consumo de bens e serviços culturais pela população local que, em tempos de distanciamento físico, poderá usufruir desses bens e serviços e acessá-los em formatos digitais, virtuais e remotos.

Cada agente cultural residente e domiciliado em Poços de Caldas, com atuação prioritária artístico-cultural, poderá participar de apenas uma proposta, em qualquer das linguagens previstas: artesanato, artes plásticas, artes visuais, audiovisual, cultura digital, circo, cultura popular, dança, literatura, música e teatro.

O proponente será remunerado com o valor único de R$ 1.500,00 e cada profissional artístico participante da proposta (no máximo 6) com o valor único de R$ 1.350,00. A Prefeitura vai investir, com recursos próprios, aproximadamente R$ 750 mil neste edital.

Serão aceitos os seguintes formatos como meios de difusão das propostas: produtos audiovisuais (vídeo) em tempo real/ao vivo ou gravados; podcasts; atividades de pesquisa e outros formatos, que poderão ser definidos de forma colaborativa com as câmaras setoriais que representam as áreas.

