Prazo para inscrições na CIPA 2025/2026 termina no dia 30 de abril

Servidores interessados em contribuir com a promoção de um ambiente de trabalho mais seguro e saudável têm até o dia 30 de abril para se inscrever no processo de composição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), referente à gestão 2025/2026.

A iniciativa segue as diretrizes da Norma Regulamentadora NR-5, item 5.5.1, conforme Portaria MTP nº 4.219, de 20 de dezembro de 2022. A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, além de atuar ativamente na prevenção de situações de assédio, garantindo um ambiente de trabalho mais ético, seguro e respeitoso para todos os servidores.

As inscrições estão abertas desde o dia 07 de abril e, para efetivar a inscrição, os interessados devem procurar os membros da Comissão Eleitoral, em diversos setores do Centro Administrativo, seguindo os procedimentos indicados.

Participar da CIPA é uma oportunidade de atuar ativamente na construção de um ambiente de trabalho mais humano e comprometido com o bem-estar coletivo. A organização reforça o convite para que os servidores se candidatem e se engajem nessa importante missão.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com o Setor de Segurança do Trabalho, pelo telefone/WhatsApp (35) 98871-0712.

