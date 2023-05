Pré-Vendas Marquise Ultravisão: A Pequena Sereia, Homem Aranha através do Aranhaverso e Transformers – O Despertar das Feras

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Comprar antes o seu ingresso tem várias vantagens: você reserva a sua poltrona favorita e evita filas. Além disso, com a temporada de grandes lançamentos e sessões sempre lotadas, você garante seu lugar no dia e horário que escolher. Pensando em tudo isso, a equipe do Cine Marquise Ultravisão já disponibilizou pra você, a pré-venda de três super filmes: A Pequena Sereia com estreia nesta quinta, 25 de maio; Homem Aranha através do Aranhaverso, com pré-estreia em 31 de maio; e Transformers a partir de 07 de junho.

Ingressos online exclusivamente em cinemarquise.com.br . Se preferir, você pode ir pessoalmente ao cinema, na Rua Rio Grande do Sul, 1007, para adquirir seus bilhetes pelos terminais de autoatendimento ou diretamente na Bomboniere. O Marquise Ultravisão funciona todos os dias, a partir das 14 horas. Lembrando que você também pode antecipar a compra de ingressos dos filmes já em cartaz. A programação completa está disponível no site cinemarquise.com.br e nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisao .

FILMES EM CARTAZ

Velozes e Furiosos 10, Dançando no Silêncio, A Esposa de Tchaikovsky, Um Sonho de Liberdade, O Amor Mandou Mensagem, O Nascimento do Mal, Guardiões da Galáxia Vol. 3, Super Mário Bros – o Filme.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao

Beatriz Aquino