Preço da cesta básica tem leve variação

O Procon de Poços divulgou a nova pesquisa mensal de preço dos itens da cesta básica, referente a maio. De acordo com o levantamento, houve um aumento de 1,20% em relação ao mês anterior. Foram visitados 14 supermercados e atacarejos entre os dias 20 e 24 de maio.

Subiram: arroz (R$ 3,78), batata (R$ 3,54), azeite de oliva extravirgem (R$ 2,50), alho (R$ 2,42) e leite em pó (R$ 1,94).

Caíram: mamão papaia (R$ 5,08), pão doce/leite (R$ 1,85), pó de café (R$ 0,45), cebola (R$ 0,45) e feijão carioca (R$ 0,32).

Carnes

A pesquisa destaca ainda que as carnes subiram 0,87%.

Subiram: filé de tilápia (R$ 4,50), músculo (R$ 1,14) e pernil sem osso (R$ 0,88).

Caíram: coxão mole (R$ 1,43), fígado (R$ 0,91), frango inteiro com osso (R$ 0,51) e alcatra (R$0,40).

Acesse a pesquisa completa abaixo.

PESQUISA-CESTA-BASICA-maio-2024

