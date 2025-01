Prédio histórico da Prefeitura será sede do Conservatório Musical

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo, 29 de dezembro, foi realizada a entrega simbólica do prédio da Prefeitura de Poços de Caldas, na Avenida Francisco Salles, para o Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani. A Banda Sinfônica da instituição, sob a regência do maestro Juliano Barreto, empolgou e emocionou o público durante o evento.

A partir de 2025, as atividades do Conservatório serão transferidas para o prédio da Prefeitura, após a finalização da mudança das secretarias municipais para o recém-inaugurado Centro Administrativo Sebastião Navarro Vieira Filho, nas imediações do terminal rodoviário, na zona oeste da cidade.

“Não teria melhor uso para a antiga Prefeitura do que receber o Conservatório Municipal. Transferimos a sede do Poder Executivo para o novo Centro Administrativo e oficializamos o tombamento do gabinete do prédio histórico, que será preservado e aberto à visitação, juntamente com as atividades do Conservatório”, destacou o prefeito Sérgio Azevedo.

Localizado na área central da cidade, na esquina entre as Ruas Minas Gerais e Francisco Salles, o prédio foi construído especificamente para abrigar a Prefeitura e conta com área de aproximadamente 1.180m². Apresenta estilo eclético, com características Art Nouveau nos ornamentos como gradis e trechos da platibanda.

O prefeito Francisco Escobar (1909 –1918) mandou edificar o prédio, contratando a construção com o engenheiro Otto Piffer. Entre os principais atos oficiais de Francisco Escobar está o primeiro contrato lavrado a 10 de janeiro de 1910, sendo que em 30 de junho de 1910, fez a abertura das propostas para a construção do prédio da Prefeitura Municipal. O edifício manteve até os dias atuais com o mesmo uso para o qual foi projetado, incorporando-se à história e evolução da cidade.

A partir de 2025, o prédio histórico da Prefeitura ficará sob os cuidados do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani. Atualmente, a instituição conta com aproximadamente 940 alunos, com cerca de 3 mil pessoas aguardando na fila de espera. O coordenador do Conservatório, Gabriel Angeli, ressaltou que, com a mudança, será possível melhorar o atendimento, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores e mais conforto aos alunos.

O Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani tem como mantenedora a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação. Em 65 anos de existência, a instituição busca aperfeiçoar seu trabalho, fomentando a educação musical no município.