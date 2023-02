Prefeito anuncia novos secretários municipais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O prefeito Sérgio Azevedo anunciou, na manhã desta terça, 7, os novos ocupantes das pastas de Saúde, Promoção Social, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. O anúncio ocorreu durante entrevista coletiva e contou com a participação do vice-prefeito Julio César de Freitas, de todo o secretariado municipal e também do presidente da Câmara, Douglas Souza e dos vereadores Wellington Guimarães e Kleber Silva.

O primeiro a ser anunciado foi o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Quem ocupa pela primeira vez o cargo, na secretaria recém-criada, é o advogado Marcus Vinícius Ferreira de Moraes, atuante na área de meio ambiente dentro da OAB, como palestrante em congressos, autor/coordenador do livro Direito Ambiental “Visto por nós Advogados” e recentemente como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Ambiental e da Construção da OAB Subseção de Poços de Caldas.

Para a pasta da Saúde, o prefeito remanejou dois secretários que têm se destacado em suas atuações dentro do governo municipal. Tiago Mariano deixa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho para assumir como titular na Saúde, tendo como adjunto Carlos Almeida, que deixa a Promoção Social. Durante seu anúncio, o prefeito agradeceu o trabalho desenvolvido pelo ex-secretário Carlos Mosconi e a adjunta Rosilene Faria, que vinha comandando a pasta interinamente, após a saída de Mosconi.

Tiago Mariano cursou Administração na PUC Minas e possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Desde 2020 atua como Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, levando para o serviço público sua experiência do setor privado, onde comanda o Clube de Empresários, que conta hoje com mais de 700 empresas associadas.

Carlos Almeida tem formação em Direito pela PUC Minas com pós-graduação em Direito Público. Atua na Prefeitura de Poços desde 2005, quando foi um dos responsáveis pela vinda do Restaurante Popular para a cidade. Em 2014 retorna ao serviço público, sendo responsável pelo credenciamento do município ao PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos e também atuou na adesão de Poços ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar, todos programas ligados à Promoção Social. Em 2015, foi responsável pela instalação do Banco de Alimentos. Em 2017, assumiu o Departamento Administrativo da secretaria. Em 2020 assumiu interinamente a secretaria, cargo no qual foi efetivado em janeiro de 2021.

No lugar de Tiago Mariano, na Sedet, assume Franco Martins, interinamente. Franco já vinha atuando na secretaria como Coordenador de Fomento ao Comércio e Indústria . Antes, já havia ocupado o cargo de coordenador do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), no período de janeiro de 2021 a julho de 2022, saindo para ocupar o cargo na Sedet. Franco Martins é graduado em Processos Gerenciais e possui especializações nas áreas de Recursos Humanos, Inteligência Emocional e MBA em Liderança e Coaching na Gestão de Pessoas, entre outros.

Para a Promoção Social, assume Marcela de Brito Carvalho Messias, que vem ocupando diversos cargos na administração do prefeito Sérgio Azevedo e, segundo o próprio prefeito, “chegou a hora de assumir uma secretaria e encarar o grande desafio, que é a questão das pessoas em situação de rua. Vamos implementar novas ações que deem oportunidade para estas pessoas se recuperarem e possam sair desta condição em que se encontram”.

Marcela Messias tem graduação em Educação Física, com pós-graduação em Fisiologia e em Gestão Pública, é graduanda em Biomedicina. Atua na administração pública desde 2017, quando iniciou na Secretaria de Esportes, passando pelas secretarias de Turismo e Promoção Social.

Ao concluir seu anúncio, o prefeito depositou toda a sua confiança nos novos secretários para que Poços de Caldas continue a se desenvolver cada vez mais. “Quando assumi meu primeiro mandato, em 2017, o slogan do meu governo era Poços voltando a ser Poços. Mas hoje, lanço um slogan diferente,, que é o Poços já voltou a ser Poços, depois de muito trabalho, gestão séria dos recursos públicos e a força desta equipe que me acompanha. Obrigado e sucesso a todos”.