Prefeito assina Acordo Coletivo para o biênio 2025/2026

O prefeito Paulo Ney assinou na sexta-feira, 28, o Acordo Coletivo de Trabalho para o biênio 2025/2026. A proposta final apresentada pelo Executivo foi aceita e resultou em um acordo que garante avanços tanto para as questões salariais quanto para as condições de trabalho dos servidores.

A proposta final da Prefeitura consistiu em um reajuste de 5%, sendo 4,83% destinado à reposição da inflação e 0,17% como ganho real. Além disso, o valor do vale-alimentação foi reajustado para R$ 780,00, com o pagamento retroativo referente ao mês de março, sendo efetuado no mês de abril.

Além das questões salariais, o Acordo Coletivo de Trabalho trouxe importantes avanços nas cláusulas sociais, com melhorias nas condições de trabalho e benefícios para os servidores municipais. Dentre as principais conquistas, destaca-se o aumento no percentual do adicional de insalubridade para os coveiros, que passou de 20% para 40%. Outro grande avanço foi a ampliação do direito das mulheres em período de amamentação, que agora poderão usufruir de uma hora adicional na jornada de trabalho durante os primeiros 12 meses de vida da criança.

O acordo também contemplou a ampliação da licença paternidade, que passou para 10 dias úteis, além da criação do Dia de Combate ao Assédio no Ambiente de Trabalho, entre outras condições benéficas aos servidores municipais.

O prefeito Paulo Ney comemorou a assinatura do Acordo Coletivo e ressaltou a importância da parceria com os servidores para a construção de um ambiente de trabalho mais justo. “Esse acordo é fruto de um processo de diálogo constante e de respeito às demandas dos servidores. Estamos comprometidos em melhorar as condições de trabalho, promover o bem-estar e garantir mais direitos para quem tanto contribui para o desenvolvimento de nossa cidade”, afirmou o prefeito.

O Acordo Coletivo de Trabalho de Poços de Caldas reflete o empenho da Prefeitura em assegurar avanços significativos para a classe trabalhadora municipal.