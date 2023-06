Prefeito de Campestre sofre agressão durante festividade na Praça Brasil

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No último sábado (10/06), a Polícia Militar foi acionada via telefone de emergência 190 para comparecer ao Pronto Atendimento Municipal, onde o Prefeito Municipal de Campestre/MG relatou ter sido agredido. O incidente ocorreu durante as festividades do evento “Arraiá Vira o Santo”, na Praça Brasil.

De acordo com o relato da vítima, o agressor, identificado como B.J.R., se aproximou várias vezes durante o evento e começou a importuná-lo e provocá-lo, proferindo insultos como “ladrão”, “vagabundo” e “sem vergonha”. O prefeito afirmou que tentou ignorar ao máximo as provocações ao longo da noite, mas o agressor persistiu em seu comportamento.

Após o término do evento, o autor se aproximou novamente do Prefeito e, desta vez, partiu para agressões físicas, desferindo socos, agarrões e pontapés. Essa ação violenta resultou em lesões no couro cabeludo, na mão direita e em uma fratura na fíbula da perna direita do Prefeito.

Os militares realizaram buscas no local do incidente, nas proximidades e na residência do agressor, com o objetivo de localizá-lo, porém, até o momento, não obtiveram êxito em sua captura.

Fonte: ALCO – 29º BPM

Beatriz Aquino