Prefeito de cidade portuguesa visita Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta segunda-feira(01) o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo recebeu o prefeito, Augusto Marinho da cidade portuguesa, Ponte da Barca, acompanhado do chefe de Governo, Filipe Rocha, para estreitarem relações entre as cidades e compartilharem experiências.

O encontro foi proposto a partir da publicação do livro : “Cypriano Joseph da Rocha Relato de uma Vida entre Portugal e o Brasil na Idade do Ouro”, de António Andresen Guimarães, que conta toda a história do personagem português com o Brasil, principalmente com o Sul de Minas. Cypriano, foi um dos percursores da região em 1737 e relata todas suas vivências na obra.

O Polígono Sul Mineiro do Livro juntamente com a organização do Flipoços conheceram a história e fizeram a conexão entre as cidades.

Para a curadora e idealizadora do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas – Flipoços, Gisele Corrêa, lembra que precisamos fortalecer essas ligações ainda mais que Poços se prepara para a candidatura na Rede de Cidades Criativas da Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. “Esse encontro é um inicio para a assinatura da geminação durante o Flipoços do ano de 2023 é importante alinhar essa conexão entre Portugal e Brasil através do livro de Cypriano.”

O prefeito de Ponte da Barca, Augusto Marinho, ressalta que foi uma visita histórica, conhecer um dos locais que Cypriano passou e assim valorizar a cultura entre os países. “Fiquei encantado com a cidade pelo trabalho que é desenvolvido, Cypriano foi a base dessa união e desejamos que dê muitos frutos.”

Para o prefeito Sérgio Azevedo, uma visita produtiva, com troca de experiências. “Poços de Caldas já é cidade-irmã de Caldas da Rainha, também em Portugal e podemos ter o prazer de ter mais uma cidade fazendo parte da nossa ligação. Portugal é nossa pátria mãe e relacionar essas histórias como a de Cypriano faz toda a diferença. Por Poços ser a maior cidade do Sul de Minas, vemos que podemos estreitar novas parcerias, avançando na cultura, literatura, turismo e claro no desenvolvimento do nosso país.”

O encontro foi organizado por Gisele Corrêa, Eliana Gaiga, Juslene Sabóia, Maria Helena Penteado, Cristina Junqueira, Ana Macedo e Betânia Guimarães.

E o prefeito de Ponte da Barca, foi recepcionado pelo prefeito, Sérgio Azevedo; vice-prefeito, Julio César; presidente da Câmara, Marcelo Heitor; secretário de Turismo, Ricardo Fonseca; diretor de Turismo, Israel Spuza; representando a cultura, Marianna Gonçalves; secretária de Educação, Maria Helena Braga; secretária adjunta de Educação, Débora Brianezzi; secretário de Governo, Paulo Ney de Castro Junior ; presidente Conselho de Turismo e diretor do Convention & Visitors Bureau, Juliano Silva e a curadora e idealizadora do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas – Flipoços, Gisele Corrêa.