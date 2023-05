Prefeito de Poços participa do lançamento do 1º Festival das Cervejarias Vulcânicas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Na tarde desta sexta-feira(26), o prefeito, Sérgio Azevedo, participou da cerimônia de lançamento do 1º Festival das Cervejarias Vulcânicas, no Hotel Minas Gerais. Participaram da abertura, o Deputado Estadual, Rodrigo Lopes; presidente da Câmara municipal e vereador, Douglas de Souza; presidente da Liga das Cervejarias Vulcânicas, Marcelo Gonçalves e o Sommelier de cerveja, Jean Benetti.

No último dia 15 de maio, foi sancionada a lei que cria o Dia da Cerveja Artesanal Poços-caldense. A data será comemorada sempre na última sexta-feira do mês de maio. Para celebrar criação da data, a Liga das Cervejarias Vulcânicas criou o Festival das Cervejas Vulcânicas, que terá sua primeira edição do dia 25 ao dia 28 deste mês, no Parque José Affonso Junqueira com apoio da Prefeitura de Poços de Caldas.

Para o prefeito, Sérgio Azevedo, Poços de Caldas conta com várias cervejarias, que têm um papel fundamental no fomento do turismo local e precisamos movimentar ainda mais o setor. “Em Poços, são produzidos mais de cem rótulos de cervejas, totalizando aproximadamente um milhão de litros por ano, nosso papel é reconhecer e estimular para que a cidade se torne um polo de cervejaria, reconhecido em todo Brasil.”

O nome da Liga e do festival está diretamente relacionado ao fato de que Poços de Caldas está situada em uma caldeira Vulcânica o que influência diretamente na água da região e faz com que cervejas artesanais produzidas no local sejam únicas.

A Liga das Cervejarias Vulcânicas foi criada em 2021 e durante esse tempo de existência já contribuiu para a cidade com mais de R$ 2 milhões anuais em impostos, além de mais de 250 toneladas de resíduos de produção, repassadas para pequenos produtores locais. Também foram gerados mais 600 empregos diretos e indiretos.

Para Marcelo Gonçalves, presidente da Liga das Cervejarias Vulcânicas, é muito satisfatório esse reconhecimento com uma data no calendário da cidade. E agora com o lançamento do festival.

O festival contará com 11 cervejarias que proporcionaram a possibilidade de degustação de mais de 100 rótulos de cervejas, também haverá muita gastronomia regional para ser apreciada e atracões culturais que poderão ser contempladas. “É um festival completo, a gente tem 10 atrações diferentes que vão acontecer de quinta a domingo, variando o estilo musical, com bandas da região e de fora também, são bandas de peso na região. E todas as estações de comida terá um viés mineiro”, comenta Marcelo Gonçalves.

O festival também terá um “chopômetro” que terá como meta 40 mil copos vendidos para que uma porcentagem da arrecadação do evento seja revertida em repasse para a ADEFIP – Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas.

As cervejarias que estarão presentes 1.º Festival das Cervejas Vulcânicas: La Madre, Bones, Bricks, Gonçalves, Gorillaz, Hill Beer, Led, Passopreto, Porcaria, Virtus e Ziel.