Prefeito e Secretário de Governo pedem implantação de Delegacia da Polícia Federal

O prefeito Sérgio Azevedo e o secretário de Governo, Celso Donato realizaram nesta terça-feira (06), uma viagem para a capital federal Brasília.

A agenda foi formatada para que o prefeito junto ao secretário pudessem, entre outros assuntos, se reunir no Ministério da Justiça para reivindicar a instalação de uma Delegacia da Polícia Federal em Poços e um Posto de Emissão de Passaporte no município.

Para isso, uma audiência foi realizada junto ao Ministro da Justiça Anderson Torres, por intermediação e agendamento do Deputado Federal, Charlles Evangelista (PSL).

O prefeito Sérgio Azevedo, comentou a importância deste trabalho junto ao ministério. “Foi muito importante tratarmos este assunto que já está há cerca de 1 ano e meio em pauta para nossa cidade e havia estacionado devido a Pandemia. Será excelente para o município, se conseguirmos viabilizar a vinda de uma Delegacia da Polícia Federal à Poços ou pelo menos a instalação de um Posto de Emissão de Passaporte.”

O secretário municipal de Governo, Celso Donato aponta otimismo para a concretização dessa vinda. “Estamos batalhando já faz um bom tempo, mas infelizmente as tratativas tiveram de ser interrompidas em decorrência da Pandemia. O que nos deixa otimistas, é que Poços de Caldas, em um estudo técnico realizado pela superintendência da Polícia Federal, ficou concluído que é a cidade com os melhores requisitos para receber uma delegacia da PF juntamente com o posto de emissão de passaporte.”

O Deputado Federal, Charlles Evangelista (PSL), que esteve na reunião, comentou a importância da demanda apresentada ao Ministro e apoio à solicitação. “O ministro foi muito solícito sobre a demanda apresentada até mesmo levando em conta o grande crescimento da região, que já causa uma sobrecarga nos atendimentos na Delegacia alocada em Varginha, também no Sul de Minas. Sabemos também que a Polícia Federal presta uma gama de serviços, que serão de grande importância para toda a região. Estou bastante confiante quanto a solicitação, até pelo bom relacionamento que carrego junto ao Ministro da Justiça, Anderson Torres.”

Uma delegacia da PF em Poços desafogaria a sobrecarga de atendimentos em Varginha e atenderia um público regional de até um milhão e meio de pessoas do estado de Minas Gerais e São Paulo, e o fato de Poços ser uma cidade fronteirista (a 12 km do estado de São Paulo), reforça essa necessidade.

