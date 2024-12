Prefeito eleito de Poços de Caldas anuncia primeiros nomes do novo secretariado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O prefeito eleito de Poços de Caldas, Paulo Ney, divulgou nesta sexta-feira, 20 de dezembro, os primeiros nomes que irão compor o seu secretariado a partir de 1º de janeiro de 2025, ao lado do vice-prefeito Eduardo Januzzi.

O primeiro anúncio foi o do advogado Dr. Zanetti, que assumirá a Secretaria de Governo. José Carlos Trinca Zanetti, 43 anos, é doutorando em Direito pela PUC/MG, mestre pela Universidade de Ribeirão Preto e especialista em Direito Processual pela PUC/MG. Além de ser professor no curso de Direito da PUC/MG, Zanetti é um dos advogados mais respeitados de Poços de Caldas, conhecido por suas habilidades em relacionamento interpessoal e comunicação. Ele será o responsável por coordenar as ações da administração municipal.

O segundo nome confirmado foi o de Marcus Lemos, 39 anos, que ocupará a Secretaria de Educação. Administrador de Empresas formado pela PUC-MG, Marcus Lemos é empreendedor e fundador da Nubbi, uma EdTech que tem revolucionado o ensino profissionalizante com a Leveduca, uma plataforma que combina metodologias lúdicas e práticas. Sua iniciativa impacta mais de 5 milhões de alunos no Brasil e em 11 países. Lemos é considerado uma referência em inovação educacional, tendo sido reconhecido internacionalmente pelo Financial Times e premiado pela Fundação Dom Cabral e pela Revista Exame.