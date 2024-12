Prefeito eleito de Poços de Caldas confirma continuidade de Alexandre Lino na Secretaria da Fazenda

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dando continuidade às divulgações sobre o novo secretariado, o prefeito eleito de Poços de Caldas, Paulo Ney, anunciou que Alexandre Lino Pereira seguirá à frente da Secretaria Municipal da Fazenda na gestão de 2025.

Alexandre Lino, de 54 anos, possui uma carreira sólida no serviço público, com 30 anos de atuação no município. Formado em Ciências Contábeis pela UNIFAE, Lino ingressou no serviço público em 1994, após ser aprovado em concurso para o cargo de contador. Sua experiência em gestão financeira é ampla, tendo atuado como diretor da Coopoços, presidente do COPARP por três anos e, durante 19 anos, como responsável pelo Departamento de Contabilidade da Prefeitura. Desde 2017, ocupa o cargo de Secretário Municipal da Fazenda, sendo reconhecido por sua contribuição ao equilíbrio financeiro de Poços de Caldas.