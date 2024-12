Prefeito eleito de Poços de Caldas revela novos nomes para a administração municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O prefeito eleito de Poços de Caldas, durante o final de semana, anunciou mais três nomes que irão compor sua equipe de secretariado a partir de 1º de janeiro de 2025. Os novos integrantes são profissionais de destaque nas áreas jurídica, turística e de assistência social.

A procuradora-geral do município, Dra. Vanessa Cristina Gavião Bastos, continuará desempenhando um papel essencial na administração da cidade. Com 17 anos de experiência como servidora pública efetiva, Dra. Vanessa é doutoranda em Direito do Trabalho pela PUC-MG e mestre em Direito Constitucional pela FDSM. Ela também é advogada e professora universitária. Desde 2021, exerce o cargo de Procuradora-Geral do Município, onde tem sido reconhecida pelo excelente trabalho realizado.

Para o setor de Turismo, Arison Siqueira, de 42 anos, foi escolhido para liderar a pasta. Bacharel em Administração pela PUC Minas, Arison é um empreendedor apaixonado pelo turismo e pelo potencial de Poços de Caldas. Com uma trajetória voltada à inovação, ele é fundador da Associação de Ciclistas de Poços de Caldas e idealizador da Rota do Vulcão Cicloturismo, uma iniciativa que tem colocado a cidade no cenário nacional do cicloturismo. Arison, que nasceu e cresceu em Poços, tem como missão impulsionar o desenvolvimento do setor turístico com criatividade e estratégias para maximizar o potencial da cidade.

Na área de Assistência Social, Marcela Brito de Carvalho Messias, de 37 anos, será a nova secretária. Com uma sólida formação acadêmica em Educação Física, Fisiologia e Gestão Pública, Marcela tem se destacado no serviço público pela sua atuação na área social. Ela foi secretária municipal de Promoção Social entre 2023 e 2024, período em que implementou diversas ações importantes, como a ampliação de Centros Dia, a criação do serviço Ipê Amarelo em parceria com a SMS, e a transformação do Abrigo Reviver em Centro Reviver Residência Inclusiva. Além disso, Marcela foi responsável pela criação de novos serviços de acolhimento para a população em situação de rua e pela ampliação do Restaurante Popular na Zona Sul de Poços de Caldas. Seu trabalho também inclui a criação de políticas públicas voltadas para mulheres, pessoas com deficiência e idosos.