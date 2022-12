Prefeito fala sobre desapropriação de trailers

Beatriz Aquino

O prefeito Sérgio Azevedo, após participar ao vivo do programa Bom dia Poços, apresentado pelo jornalista Matheus Luis, falou ao nosso site sobre o processo de desapropriação dos trailers. Essa medida faz parte do processo de revitalização da área que irá receber uma reforma significativa. Sendo necessário a retirada dos comerciantes do local em um prazo de trinta dias. A medida causou polêmica e dividiu opiniões da população.

Em sua fala, o prefeito esclarece importantes questões sobre a realocação dos comerciantes.

“Antes de tudo é preciso esclarecer que se trata de um espaço público. Devemos lembrar que no poder público ninguém tem domínio de nada. O uso desses espaços é cedido através de concessões periódicas. A Prefeitura é obrigada a realizar uma licitação e somente após essa licitação é que pode fazer a concessão pública que terá sempre um prazo determinado. Alguns desses comerciantes estão ali há 20 anos e todos de forma irregular. O poder público precisa dar direito a todos. Existem outros comerciantes que também tem o direito de participar das licitações para ocupação do espaço.” Disse Sérgio Azevedo.

O prefeito esclareceu ainda que antes da notificação de trinta dias, entregue aos comerciantes, a Prefeitura já havia entrado em contato e estes pediram um prazo para a entrega da notificação. Como a Prefeitura não obteve resposta, decidiu formalizar a notificação.

“Quero deixar bem claro que a Prefeitura disponibilizou 22 lugares como opção de novas instalações para os comerciantes, acolhendo também algumas sugestões deles, como o Estádio do Ronaldão, por exemplo. Mas infelizmente, eles não conseguiram escolher um local e também não nos deram resposta. Ou seja, até esse momento ainda não recebemos nenhuma contra proposta. Estamos aguardando o contato dos comerciantes para que possamos fazer essa transição de forma mais tranquila possível. Temos que cumprir a lei.”

