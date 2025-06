Prefeito Paulo Ney assina parceria para transformar Poços em referência em segurança pública

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na segunda-feira (16), o prefeito Paulo Ney esteve em Belo Horizonte, onde participou da assinatura do termo de parceria para a Implantação da Região Integrada de Segurança Pública (RISP) de Poços de Caldas.

A assinatura representa a concretização de uma importante parceria entre o Governo de Minas e a Prefeitura de Poços. A nova estrutura integrará, em um único prédio, todas as principais forças de segurança , municipais, estaduais e federais, atuando de forma conjunta e coordenada.

O prédio escolhido para abrigar a RISP está localizado na Rua Pernambuco, nº 265 – Centro, ao lado do DME. O imóvel, que atualmente abriga a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, está em uma das regiões mais estratégicas da cidade e passará por reformas para receber a nova estrutura.

A Prefeitura de Poços entrou como parceira direta na iniciativa, oferecendo uma das melhores estruturas disponíveis no município. O prédio já conta com sistema de câmeras em implantação, e o cerco eletrônico será ampliado, fortalecendo ainda mais o monitoramento e a resposta rápida das forças de segurança.

O local irá reunir: Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal , Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal.

Com essa integração, Poços de Caldas terá um novo modelo de segurança pública, mais moderno, eficiente e com presença coordenada em toda a região.

A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana será transferida para o prédio da antiga delegacia de trânsito, que também será reformado para receber a nova estrutura da secretaria.

O prefeito Paulo Ney destacou a importância dessa conquista. “Hoje foi um dia muito importante para Poços. Agradeço ao Governo do Estado, ao governador Romeu Zema e ao subsecretário Christian Vianna por acreditarem no nosso município. Com essa estrutura, todas as forças de segurança estarão juntas, trabalhando em sintonia para proteger ainda mais a nossa população. Poços ganha muito com isso.”

O subsecretário Christian Vianna também reforçou. “Agradecemos à Prefeitura de Poços, que, sob a liderança do prefeito Paulo Ney, ofereceu uma estrutura de excelência. Essa RISP será um modelo para outras regiões do Estado. A união entre as forças é fundamental para levar mais segurança aos cidadãos.”

Com essa iniciativa, os órgãos trabalharão em conjunto, tanto no monitoramento dos espaços públicos, em tempo real, como também no atendimento de ocorrências, possibilitando o acompanhamento mais rápido e eficaz às demandas urgentes.