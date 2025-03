Prefeito se reúne com sindicato para discutir Acordo Coletivo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Após mais de quatro horas de reunião, o prefeito recebeu representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, nesta sexta-feira (07), juntamente com a Procuradora Geral, Vanessa Gavião, para discutir o acordo coletivo da categoria. Durante o encontro, o chefe do Executivo reiterou que não é possível conceder o reajuste sugerido pelo sindicato, mas garantiu que chegou ao máximo possível, contemplando a inflação e um ganho real.

A administração municipal apresentou uma proposta de reajuste salarial de 5%, acompanhando a inflação dos últimos 12 meses, e um aumento de 10% no vale-alimentação, elevando o benefício para R$ 770,00. Contudo, o sindicato reivindica um reajuste de 11,8% e a elevação do vale-alimentação para R$ 1.000,00.

Além disso, durante a reunião ficou acordado que, embora já tenha apresentado uma proposta no limite do que é viável e possível, o Executivo avaliará a possibilidade de um reajuste ainda maior no vale-alimentação da categoria. A Administração realizará um novo estudo de impacto financeiro e dará um retorno ao sindicato até o fim do dia.

Outro ponto debatido foram as cláusulas sociais, que não haviam sido apreciadas na segunda reunião do acordo coletivo. Foram analisadas todas as propostas individualmente e grande parte dessas cláusulas foi acatada pelo Executivo, garantindo avanços para os servidores em diversos aspectos trabalhistas e de benefícios. Foram também acatadas as reivindicações em relação aos servidores do DMAE, o que já havia sido estabelecido nas primeiras reuniões de negociação.

Em relação aos dias de paralisação, a administração esclareceu que, conforme a legislação vigente, não haverá abono. Os dias de greve serão descontados de forma parcelada dos vencimentos dos servidores, na forma da lei.

O prefeito reforçou seu compromisso permanente com o diálogo, destacando a importância de uma negociação equilibrada, propositiva e construtiva para ambas as partes, como ocorreu na reunião de hoje. O sindicato, por sua vez, realizará uma assembleia na próxima segunda-feira para apresentar a proposta aos servidores e definir os próximos passos da greve, deliberando ainda sobre a assinatura do acordo coletivo.

Por fim, a administração municipal garantiu que seguirá aberta ao diálogo e às negociações, sempre pensando na valorização do servidor e com a responsabilidade aos recursos públicos.