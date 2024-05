Prefeito Sérgio Azevedo anuncia Paulo Ney como seu pré-candidato à sucessão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O prefeito Sérgio Azevedo apresentou oficialmente aos poços caldenses nesta segunda-feira (27) seu pré-candidato a prefeito nas próximas eleições, o atual secretário de Governo, Paulo Ney (PSDB). O lançamento contou com um grande público e a presença de filiados e lideranças do PSDB, Novo, Republicanos e PSD, além de representantes dos 205 bairros de Poços de Caldas.

Durante a cerimônia, o prefeito, Sérgio Azevedo, ressaltou a importância da continuidade no trabalho. “Foram quase oito anos de muito trabalho que colocaram Poços em destaque em todos os setores e merece continuidade, nada melhor do que uma pessoa que fez parte dos governos desde o início para ser indicada para continuar esse trabalho.”

Com um clima festivo e familiar, o evento destacou a importância de Poços seguir em frente no trabalho realizado durante os oito anos, no qual, num primeiro momento, houve o resgate das finanças, e na sequência um forte investimento em obras públicas, no recapeamento asfáltico, no fortalecimento do turismo, na forte atração de investimentos e geração de empregos, na consolidação da saúde pública com eficiência e qualidade e na educação voltada para o futuro, que culminou com a volta do destaque do Município e o resgate da autoestima dos poços-caldense.

“Estou desde o início da gestão do prefeito, em 2017, tendo participado diretamente do que aconteceu na cidade, e hoje estou preparado para continuar o trabalho que tem sido feito e reconhecido pela população”, destacou Paulo Ney.

Durante o evento teve destaque nos discursos o perfil e a história de Paulo Ney, que é poços-caldense, administrador experiente e publicitário, com toda sua história ligada a cidade.

Um dos pontos emocionantes do lançamento, foi um vídeo gravado pelos familiares de Paulo Ney, reafirmando o apoio à candidatura.

O Deputado Estadual, Mauro Tramonte não pôde estar presente, mas enviou um vídeo também demonstrando total apoio ao pré-candidato.

Escolhido pelo grupo político da base do prefeito Sérgio Azevedo graças ao seu profundo conhecimento da máquina pública e sua vocação em trabalhar sempre focado em melhorar a vida das pessoas e das famílias de Poços, Paulo Ney se destacou como secretário de comunicação e de governo da gestão Sérgio Azevedo, onde participou ativamente da administração e ganhou destaque por promover o diálogo e sua liderança frente as demais secretarias.

Ao lançar sua pré-candidatura, Paulo Ney reitera seu compromisso com Poços e com a população, se comprometendo a continuar trabalhando muito e de forma ética, responsável e com muito diálogo, com foco sempre na qualidade de vida das pessoas.