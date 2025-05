Prefeitura abre inscrições para seleção de feirantes da Feira Orgânica de Produtos Naturais e Artesanais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas abriu inscrições para a Chamada Pública nº 001/2025, com o objetivo de selecionar feirantes para atuação na nova Feira Orgânica de Produtos Naturais e Artesanais do município. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI).

A feira será realizada aos sábados pela manhã, nas proximidades do Terminal de Linhas Urbanas da Zona Oeste. O edital prevê a destinação de vagas para agricultores de orgânicos certificados, revendedores de produtos naturais, artesãos e vendedores de comidas.

Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas, distribuídas da seguinte forma:

*20 para produtos agroalimentares orgânicos

*5 para comidas variadas

*2 para produtos naturais

*3 para produtos artesanais

Os interessados devem se inscrever de 28 de maio a 28 de junho de 2025, na sede da SMDEI (Av. Mansur Frayha, 1670, 4º andar – Jardim Elizabeth), de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, apresentando os documentos exigidos no edital.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins, a iniciativa busca incentivar a produção local e o consumo consciente.

“Estamos criando um espaço que valoriza a agricultura familiar, a produção orgânica e o empreendedorismo artesanal. É uma oportunidade de fomentar a economia local com responsabilidade social e ambiental”, destacou o secretário.

Os critérios de seleção envolvem análise documental, pontuação conforme anexos do edital e critérios de desempate como renda familiar e idade. A lista preliminar dos classificados será divulgada no dia 30 de maio, com possibilidade de recurso. O resultado final sai no dia 13 de junho, e os aprovados começarão a atuar na feira a partir de 12 de julho.

O edital completo está disponível no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura:

https://pocosdecaldas.mg.gov.br/transparencia/diario-oficial-do-municipio