Prefeitura abre seleção para novos expositores da FEARPO

A Prefeitura de Poços de Caldas abriu, nesta terça-feira (22), o processo seletivo para preencher 30 vagas na Feira de Artesanato (FEARPO), que ocorre na Praça Dom Pedro II, a famosa Praça dos Macacos. O edital é voltado para artesãos e produtores de comidas típicas residentes no município.

De acordo com o secretário de Turismo, Arison Siqueira, a seleção tem o objetivo de organizar e preencher de forma criteriosa os espaços da feira. Das 30 vagas, cinco são destinadas a pessoas com deficiência e/ou indicadas pela Incubadora Social da Secretaria de Assistência Social, conforme a Lei Municipal 8.532/09.

As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 5 e 9 de maio de 2025, das 12h às 17h, na sede da Secretaria de Turismo, localizada no Centro Administrativo (Av. Mansur Frayha, 1677 – Bortolan). Para se inscrever, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, título de eleitor com vínculo à cidade há pelo menos dois anos, além de três amostras dos produtos que serão comercializados (exceto alimentos).

As categorias disponíveis para inscrição incluem alimentação (doces e salgados), madeira, fibra vegetal e sintética, porcelana, biscuit, velas aromáticas, sabonetes artesanais, crochê (exceto roupas) e costura criativa.

A seleção será feita por uma comissão da Secretaria de Turismo, que avaliará critérios como originalidade, tradição, complexidade e acabamento dos produtos. As avaliações acontecerão nos dias 21 e 22 de maio, no Centro Cultural da Urca, com visitas subsequentes aos ateliês dos selecionados.

O resultado será publicado no Diário Oficial do Município e os aprovados serão convocados por e-mail e telefone. A ausência no prazo de comparecimento resultará na eliminação automática, com a convocação do próximo candidato da lista. Não haverá cadastro reserva.

A Secretaria de Turismo enfatiza que o espaço na feira é uma concessão pública e que o não cumprimento das normas poderá acarretar a revogação da autorização.