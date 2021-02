Prefeitura agora conta com apoio de drone para fiscalizar aglomerações

Força Conjunta de Combate à Covid-19 promoveu fiscalizações durante todo o final de semana a fim de averiguar o descumprimento dos protocolos de saúde e segurança vigentes na pandemia. A equipe é composta por fiscais da Vigilância Sanitária, Procon, Posturas e agentes de trânsito, com apoio da Guarda Civil e Polícia Militar.

Ao todo, foram realizadas 38 notificações, uma interdição e 17 autuações, com multas que variam de R$3.860 a R$8.690. As principais irregularidades encontradas pela fiscalização foram ausência de álcool em gel, não utilização de máscara de proteção individual por clientes e colaboradores, falta de distanciamento social e aglomeração.

A fiscalização tem sido realizada durante toda a semana, inclusive em período noturno, e passou a contar com apoio de um drone, que dá suporte aéreo para verificar a existência de aglomerações. “O drone é uma importante ferramenta de apoio na fiscalização, tanto na área central da cidade, comércio e serviços, quanto na identificação de festas clandestinas, que acontecem geralmente em loteamentos em áreas longe do cen tro”, diz o secretário de Comunicação Social, Paulo Ney de Castro Júnior.

O uso do drone começou no último final de semana. Além de observar o movimento de bares e restaurantes, o aparelho identificou uma aglomeração em um loteamento da zona oeste na sexta-feira (29) à noite. “Com a identificação feita pelo drone, uma equipe foi até o local, mostrando que o trabalho com ajuda dele se torna ágil e eficaz”, afirma o secretário.

Denúncias de aglomerações ou outras irregularidades podem ser feitas pelo telefone 153 e pelo e-mail covid19pc@gmail.com.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.