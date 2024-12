Prefeitura apresenta projeto de revitalização do Parque Municipal com empresas parceiras

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, em parceria com as empresas Pollo Engenharia e Truppe Arquitetura, apresentou no último sábado (21) um projeto de revitalização do Parque Municipal Antônio Molinari. A iniciativa promete transformar o espaço, oferecendo mais lazer, acessibilidade e sustentabilidade para a população.

A cerimônia, que contou com a presença de autoridades, moradores e diversas atrações, foi marcada pela apresentação detalhada do projeto, que prevê uma série de melhorias para o parque, como a criação de uma nova praça de alimentação, a adaptação do espaço para pessoas com mobilidade reduzida e a implementação de medidas sustentáveis.

Parceria público-privada para um futuro melhor

A Pollo Engenharia, responsável pela construção da nova praça de alimentação, em contrapartida, destacou a importância da parceria com o poder público para o desenvolvimento da cidade. “Acreditamos que as empresas têm um papel fundamental na construção de um futuro melhor para Poços de Caldas. Ao unirmos forças com a Prefeitura, podemos transformar a cidade em um lugar ainda mais agradável”, afirmou Carlos Martins, Sócio Diretor da Pollo Engenharia.

Já a Truppe Arquitetura, responsável pelo projeto arquitetônico, enfatizou a importância de criar um espaço inovador e sustentável. “O Parque Municipal é um dos locais mais bonitos de Poços de Caldas e merece ser valorizado. Pensamos em um projeto que combine estética, funcionalidade e respeito ao meio ambiente”, explicou Marcus Carvalho, Sócio Proprietário da Truppe Arquitetura.

O prefeito eleito, Paulo Ney de Castro Junior, celebrou a iniciativa e destacou a importância de incentivar a participação de empresas privadas em projetos de melhoria da cidade. “Essa é mais uma demonstração de que, juntos, podemos construir um futuro melhor para Poços de Caldas. Vamos trabalhar para que cada vez mais empresas se engajem em projetos como este”, afirmou o prefeito eleito.

O prefeito Sérgio Azevedo, por sua vez, ressaltou a importância da parceria com a Pollo Engenharia e a Truppe Arquitetura. “A primeira etapa desta grande obra será a construção da nova praça de alimentação, que será realizada pela Pollo Engenharia. Em seguida, daremos continuidade ao projeto com a participação de outras empresas. Essa parceria entre o poder público e a iniciativa privada é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Juntos, estamos construindo um futuro melhor para Poços de Caldas.”

Com a revitalização do Parque Municipal, Poços de Caldas dá mais um passo importante rumo ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida da população. A Prefeitura convida a todos a participarem desse processo e a se tornarem parceiros da mudança.