Prefeitura convoca mais aprovados no concurso público

Atualizado em 15 de julho de 2025

A Prefeitura de Poços de Caldas convocou, nesta terça-feira (15), mais 38 candidatos aprovados no Concurso Público 001/2023 para o cargo de Professor I. Os convocados devem se apresentar para os procedimentos admissionais, que incluem entrega de documentos e exames médicos.

Com essa nova chamada, o município segue avançando no fortalecimento da rede municipal de ensino e no compromisso de garantir oportunidades por meio de concursos públicos.

A apresentação deve ser feita na Seção de Recrutamento, localizada no 2º andar do Centro Administrativo, na Avenida Mansur Frayha, nº 1677 – Vila Olímpica, das 9h às 17h. O prazo é de cinco dias úteis a partir da data da publicação.

Segundo o secretário municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Alexander Nicolas Dannias, a convocação é parte do planejamento da Prefeitura para fortalecer os serviços públicos.

“Seguimos valorizando os profissionais que chegam por concurso, com estabilidade e qualificação, especialmente em áreas fundamentais como a Educação”, destacou o secretário.

Os convocados serão submetidos à perícia médica oficial, conforme previsto em edital, e só serão considerados aptos após a avaliação clínica. O não comparecimento dentro do prazo implicará na perda do direito à contratação.

A relação completa dos nomes e orientações está disponível no site oficial da Prefeitura.

🔗 Acesse: www.pocosdecaldas.mg.gov.br