Prefeitura cria seção especial para idosos em ouvidoria digital

O aplicativo eOuve, do Sistema de Ouvidoria da Prefeitura Municipal, tem agora uma seção específica dedicada às críticas, reclamações e sugestões dos idosos ou sobre os idosos.

Na verdade, qualquer mensagem sobre a terceira idade já poderia ser encaminhada para secretarias e departamentos que estão disponíveis na ouvidoria, mas desta forma, tendo um ícone específico, os idosos irão se sentir mais representados.

As dúvidas e soluções de problemas serão encaminhados para o Conselho do Idosos, secretarias e órgãos competentes.

A ouvidoria digital na cidade

Poços de Caldas foi o primeiro município em Minas Gerais, a criar esse canal direto com a população, em agosto de 2019. Uma iniciativa de modernização que atende à filosofia de cidades inteligentes. O envio de sugestões, críticas e reclamações, agora está ao alcance de mais pessoas, já que qualquer um, usando o computador ou por meio do telefone celular pode acessar o aplicativo e enviar uma mensagem.

O objetivo da Secretaria de Comunicação é ampliar este serviço, fazendo com que o cidadão cada vez mais passe a usar esta ferramenta. “É uma mudança de cultura. O cidadão que antes tinha que se dirigir até uma das secretarias para que seus pedidos fossem atendidos, agora pode fazer isso diretamente pela internet, sem burocracia, e pode acompanhar o andamento da sua solicitação. Desta forma, ganhamos em agilidade de atendimento, trazendo eficiência e mais transparência para o poder público”, explicou o coordenador da Secretaria de Comunicação, Paulo Ney.

Ao acessar o eOuve é necessário criar uma conta com dados pessoais e inserir uma senha de acesso para cadastrar e acompanhar as ocorrências. A população pode enviar solicitações, denúncias, elogios, pedidos de informação, reclamações e sugestões, por assuntos divididos em 26 áreas , dentre elas: Administração; Comunicação e Transparência; Cultura; Defesa Social; Desenvolvimento Econômico e Trabalho; Educação; Esportes; Fazenda; Governo; Meio Ambiente; Obras; Planejamento e Desenvolvimento Urbano; Procon; Procuradoria Geral do Município; Promoção Social; Saúde; Serviços Públicos e Turismo; Covid, Fake News, Idoso, DMAE, Jardim Botânico, Autarquia Municipal de Ensino.

Todos podem participar

Vale ressaltar que quem não tem acesso à internet, o atendimento do eOuve pode ser feito via telefone (0800 2869 100 / 3697-2694 )

Como acessar o eOUve via internet

O aplicativo está disponível para download nos serviços de distribuição digital de aplicativos (basta digitar eOuve) ou pelo site.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.