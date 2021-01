Prefeitura de Andradas afirma que plano para vacinação da Covid está pronto

A Prefeitura de Andradas informou no final da noite de ontem (15) que o plano para vacinação contra a Covid-19 já foi desenvolvido e está pronto para ser colocado em prática.

Em nota publicada nas redes sociais, o poder executivo afirma que o município já recebeu as seringas agulhadas do Governo Estadual e já se prepara para iniciar a vacinação assim que a Anvisa aprovar o uso das vacinas.

Confira a nota na íntegra:

Atenta às necessidades de conter a disseminação do Covid-19 em Andradas, a Prefeitura Municipal de Andradas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já elaborou o Plano de Contingenciamento para vacinação do Covid-19 para os andradenses, aguardando apenas a aprovação das vacinas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a distribuição das mesmas pelo Governo Estadual.

Nessa sexta-feira, dia 15/01, o município recebeu cerca de 15 mil seringas agulhadas, vindas da Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre. “Entendemos que o papel do município é se preparar para iniciar a vacinação do Covid-19 o mais rápido possível. Assim, estamos fazendo a nossa parte, aguardando apenas a autorização e distribuição da vacina”, afirma, a Prefeita Margot Pioli.

É importante lembrar que a vacinação seguirá um cronograma, com grupos sendo priorizados, segundo as normativas do Estado de Minas Gerais. Sendo assim, a população será informada sobre quais grupos serão vacinados primeiro, assim como os locais e datas.

