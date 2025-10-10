Prefeitura de Poços apresenta plano inédito para reestruturar finanças e reforçar transparência

  • Home
  • Notícias
  • Notícias
  • Prefeitura de Poços apresenta plano inédito para reestruturar finanças e reforçar transparência
10out

Prefeitura de Poços apresenta plano inédito para reestruturar finanças e reforçar transparência

Por Notícias

Atualizado em 10 de outubro de 2025

A Prefeitura de Poços de Caldas apresentou na manhã desta sexta feira(10), um amplo plano de reestruturação administrativa voltado à transparência e ao equilíbrio das contas públicas.

A iniciativa, inédita no município, tem como objetivo apresentar de forma clara à população a situação financeira atual da Prefeitura e detalhar as ações que serão implementadas para restabelecer a saúde fiscal do município.

O programa surge em um contexto de crise financeira generalizada nas administrações municipais.

Segundo dados nacionais, 54% das prefeituras brasileiras estão no vermelho, enfrentando déficits bilionários.

Em Poços de Caldas, o diagnóstico técnico apontou que as despesas têm crescido em ritmo superior à arrecadação, ampliando a dívida e pressionando o orçamento municipal.

“O momento é desafiador, mas é também uma oportunidade para fazermos diferente. Esta iniciativa reforça o compromisso com a transparência, a eficiência e o uso responsável dos recursos públicos. Vamos recolocar Poços de Caldas no rumo certo, com planejamento e diálogo com a população”, destacou o prefeito Paulo Ney.

O levantamento demonstra que 47,38% das despesas municipais estão concentradas na folha de pagamento, seguidas por saúde (24,85%), obras e instalações (5,92%), entre outros compromissos orçamentários. A combinação entre queda de receitas e aumento de custos operacionais exigiu da administração uma resposta estratégica e integrada.

Medidas de ação e reestruturação

O planejamento inclui medidas em todos os setores da Prefeitura, com foco em economia, inovação e sustentabilidade fiscal. Entre as principais ações previstas estão: revisão de contratos e corte de gastos não essenciais, com renegociações e redução de despesas fixas; Diminuição de cargos comissionados e controle rigoroso de horas extras, para otimizar a estrutura administrativa; Venda de bens e imóveis públicos ociosos, gerando receita e reduzindo custos de manutenção; Terceirização de frota e serviços de manutenção, priorizando eficiência e economia; Atualização do cadastro imobiliário e georreferenciamento, ampliando a base de arrecadação do IPTU; Modernização e digitalização de processos internos, para garantir agilidade e melhor atendimento ao cidadão; Criação de uma equipe de captação de recursos, responsável por buscar novas fontes de financiamento e parcerias com o setor privado; Ampliação do modelo de concessões públicas, com base em experiências de sucesso já implementadas na cidade, especialmente no setor do turismo.

“Estamos adotando medidas duras, mas necessárias, para garantir a sustentabilidade financeira e preparar Poços de Caldas para o futuro. Nosso compromisso é com a verdade, a transparência e a boa gestão”, reforçou o prefeito Paulo Ney.

A administração reforça que todas as medidas estão sendo tomadas com planejamento e diálogo, respeitando os servidores, fornecedores e a comunidade. A expectativa é que, com disciplina fiscal e participação social, o município retome o equilíbrio financeiro e continue investindo em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura.

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

29ago

Universidade Aberta: inscrições para o curso de extensão estão abertas até o dia 10 de setembro

O objetivodo curso é ampliar a participação da Universidade em ações que... Leia Mais

07ago

Bairros da zona sul de Poços de Caldas recebem melhorias na infraestrutura

Na última terça-feira (05) e quarta-feira (06), a Prefeitura de Poços de... Leia Mais

21jul

Simulado de incêndio reforça medidas de segurança em unidade industrial de Poços de Caldas

Na manhã desta segunda-feira, 21, a unidade da Danone em Poços de... Leia Mais

31jul

“Amigo Promotor” completa 5 anos de apoio à comunidade

"Amigo Promotor" completa 5 anos no ar O programa Amigo Promotor, comandado pelo... Leia Mais

04set

ADEFIP marcou presença na abertura da Etapa Estadual Paralímpica do JEMG em Poços de Caldas, e recebe certificado da Secretaria Municipal de Esportes

Poços de Caldas se tornou o palco do esporte paralímpico em Minas... Leia Mais

20ago

Incêndio de grandes proporções atinge vegetação próxima ao Cemitério da Saudade em Poços de Caldas

Na madrugada desta quarta-feira, 20, um incêndio de grandes proporções atingiu uma... Leia Mais

02out

Festa “Itália per sempre” tem início nesta sexta

arquivo TV Poços Começa nesta sexta-feira (03/10) a Festa Itália 2025, que será... Leia Mais

26ago

Homem é preso em flagrante por furto de fiação próximo à Igreja de São Benedito

Na manhã desta terça-feira, 26, por volta das 6h, a Guarda Civil... Leia Mais

08jul

Homem morre após ser atropelado na faixa de pedestre e motorista foge sem prestar socorro em Poços de Caldas

Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na noite... Leia Mais

08out

Alcoa adere ao Programa Aliança para fortalecer a sua trajetória rumo à eficiência energética

Com apoio de CNI, ENBPar e MME, unidade em Poços de Caldas... Leia Mais