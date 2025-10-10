Prefeitura de Poços apresenta plano inédito para reestruturar finanças e reforçar transparência

Atualizado em 10 de outubro de 2025

A Prefeitura de Poços de Caldas apresentou na manhã desta sexta feira(10), um amplo plano de reestruturação administrativa voltado à transparência e ao equilíbrio das contas públicas.

A iniciativa, inédita no município, tem como objetivo apresentar de forma clara à população a situação financeira atual da Prefeitura e detalhar as ações que serão implementadas para restabelecer a saúde fiscal do município.

O programa surge em um contexto de crise financeira generalizada nas administrações municipais.

Segundo dados nacionais, 54% das prefeituras brasileiras estão no vermelho, enfrentando déficits bilionários.

Em Poços de Caldas, o diagnóstico técnico apontou que as despesas têm crescido em ritmo superior à arrecadação, ampliando a dívida e pressionando o orçamento municipal.

“O momento é desafiador, mas é também uma oportunidade para fazermos diferente. Esta iniciativa reforça o compromisso com a transparência, a eficiência e o uso responsável dos recursos públicos. Vamos recolocar Poços de Caldas no rumo certo, com planejamento e diálogo com a população”, destacou o prefeito Paulo Ney.

O levantamento demonstra que 47,38% das despesas municipais estão concentradas na folha de pagamento, seguidas por saúde (24,85%), obras e instalações (5,92%), entre outros compromissos orçamentários. A combinação entre queda de receitas e aumento de custos operacionais exigiu da administração uma resposta estratégica e integrada.

Medidas de ação e reestruturação

O planejamento inclui medidas em todos os setores da Prefeitura, com foco em economia, inovação e sustentabilidade fiscal. Entre as principais ações previstas estão: revisão de contratos e corte de gastos não essenciais, com renegociações e redução de despesas fixas; Diminuição de cargos comissionados e controle rigoroso de horas extras, para otimizar a estrutura administrativa; Venda de bens e imóveis públicos ociosos, gerando receita e reduzindo custos de manutenção; Terceirização de frota e serviços de manutenção, priorizando eficiência e economia; Atualização do cadastro imobiliário e georreferenciamento, ampliando a base de arrecadação do IPTU; Modernização e digitalização de processos internos, para garantir agilidade e melhor atendimento ao cidadão; Criação de uma equipe de captação de recursos, responsável por buscar novas fontes de financiamento e parcerias com o setor privado; Ampliação do modelo de concessões públicas, com base em experiências de sucesso já implementadas na cidade, especialmente no setor do turismo.

“Estamos adotando medidas duras, mas necessárias, para garantir a sustentabilidade financeira e preparar Poços de Caldas para o futuro. Nosso compromisso é com a verdade, a transparência e a boa gestão”, reforçou o prefeito Paulo Ney.

A administração reforça que todas as medidas estão sendo tomadas com planejamento e diálogo, respeitando os servidores, fornecedores e a comunidade. A expectativa é que, com disciplina fiscal e participação social, o município retome o equilíbrio financeiro e continue investindo em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura.