Prefeitura de Poços convoca mais 55 aprovados em concurso público

Atualizado em 25 de julho de 2025

A Prefeitura de Poços de Caldas convocou, nesta sexta-feira (25), mais 55 candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2023. A convocação foi feita por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas e contempla aprovados para diversos cargos nas áreas da saúde, educação e serviços gerais.

Os convocados devem se apresentar à Seção de Recrutamento, localizada no 2º andar do Centro Administrativo Sebastião Navarro Vieira Filho (Avenida Mansur Frayha, 1677 – Vila Olímpica), no horário das 9h às 17h, para prosseguirem com as etapas de admissão. O prazo para entrega dos documentos é de cinco dias úteis, contados a partir da publicação do chamamento no Diário Oficial do Município.

Entre os cargos convocados estão: Agente Administrativo, Agente de Educação, Auxiliar de Serviços Gerais, Dentista da Atenção Básica, Enfermeiro, Farmacêutico, Merendeira, Nutricionista, Médico da Atenção Básica, Oficial de Controle Animal, Supervisor Pedagógico, Técnico de Enfermagem e Técnico de Enfermagem do SAMU.

Todos os convocados passarão por perícia médica oficial, de caráter eliminatório, com exames previstos nos itens 13.6 e 13.7 do edital. A avaliação visa confirmar as condições físicas e mentais dos candidatos, de acordo com as exigências para o exercício dos cargos.

Na última quinta-feira (24), a prefeitura já havia convocado outros candidatos para realização de etapas do processo de admissão e, com a nova lista divulgada nesta sexta-feira (25), somam-se mais 55 nomes ao processo de ingresso no serviço municipal.

De acordo com o secretário Alexander Nicolas Dannias, a nova convocação reafirma o compromisso da administração municipal com a valorização do funcionalismo público e a continuidade dos serviços essenciais. “Essa nova etapa da convocação contribui para o aprimoramento dos serviços oferecidos à população e cumpre o planejamento da gestão em manter a máquina pública em pleno funcionamento, com profissionais devidamente habilitados”, destaca.

A relação completa dos convocados está disponível na edição nº 1747 do Diário Oficial do Município, publicada em 25 de julho de 2025.