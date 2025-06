Prefeitura de Poços de Caldas abre concurso com 50 vagas para a Guarda Civil Municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas publicou, nesta segunda-feira (2), o Edital nº 001/2025, que trata da abertura de concurso público para o provimento de 50 cargos efetivos da Guarda Civil Municipal. O processo seletivo é voltado para candidatos dos sexos masculino e feminino e será realizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).

As inscrições estarão abertas exclusivamente pela internet, entre os dias 4 de agosto, a partir das 9h, e 4 de setembro de 2025, até as 16h, no site do IBGP (www.ibgpconcursos.com.br), onde o edital completo já está disponível.

O concurso contará com provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, além de outras etapas conforme previsto no edital. As 50 vagas são destinadas ao quadro permanente da Guarda Civil Municipal, conforme a legislação vigente.

Segundo o prefeito Paulo Ney, o concurso reforça o compromisso do município com a segurança pública e com a valorização do serviço público:

“A Guarda Civil Municipal desempenha um papel fundamental na proteção do nosso patrimônio público e no apoio à segurança da população. Com este concurso, reforçamos nosso compromisso com uma Poços de Caldas mais segura, moderna e com servidores preparados para atender bem à nossa comunidade.”

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Rafael Conde Maria, também destacou a relevância do reforço no efetivo:

“A ampliação do efetivo da Guarda é fundamental para fortalecer a presença nas ruas, ampliar as ações preventivas e garantir um serviço mais eficiente à população. Este concurso é uma conquista importante para a segurança pública do nosso município.”

O edital prevê ainda a reserva legal de vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros, conforme a legislação vigente no município, fortalecendo os princípios de inclusão e igualdade de oportunidades.

