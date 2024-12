PREFEITURA DE POÇOS DE CALDAS ALERTA SOBRE GOLPE ENVOLVENDO FALSA NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, alerta à população a respeito de um golpe que está circulando via e-mail, sobre empresas sendo notificadas acerca de supostas irregularidades e sem alvará de funcionamento.

O e-mail falso afirma que as empresas foram notificadas devido a “possível irregularidade no alvará de funcionamento”, com base em uma denúncia anônima. O texto orienta os destinatários a regularizarem a situação até 14 de janeiro de 2025, sob pena de multas ou fechamento temporário. Ainda consta no documento um número de telefone para contato, que não pertence à Prefeitura.

A Prefeitura esclarece que:

O departamento citado no e-mail, assim como o nome do suposto gestor, não existe na estrutura administrativa municipal.

Quando há denúncias relacionadas a empresas, uma fiscalização é realizada pela Secretaria de Serviços Públicos, que verifica se as atividades estão em conformidade com o nível de funcionamento. Caso sejam constatadas irregularidades, a empresa é notificada e orientada a regularizar a situação diretamente com o órgão competente.

Todas as comunicações oficiais da Prefeitura são feitas por canais institucionais e seguem protocolos específicos.

A Prefeitura orienta que empresários e moradores desconsiderem qualquer e-mail com o conteúdo relatado e não forneçam dados pessoais ou empresariais em resposta a essas mensagens. Caso recebam notificações suspeitas, os cidadãos podem entrar em contato diretamente com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano ou com a Secretaria de Serviços Públicos para verificar a ocorrência das informações.

A administração municipal reforça o compromisso com a transparência e solicita que qualquer tentativa de golpe seja imediatamente denunciada às autoridades competentes.