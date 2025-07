Prefeitura de Poços de Caldas divulga diretrizes para o orçamento de 2026

Atualizado em 15 de julho de 2025

A Prefeitura de Poços de Caldas publicou nesta segunda-feira (14) a Lei nº 9.997, que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento municipal de 2026. O documento define as prioridades e metas para a aplicação dos recursos públicos no próximo ano.

De forma clara, a lei orienta como os recursos serão organizados para garantir que as áreas essenciais da cidade recebam investimentos planejados e eficientes. O orçamento será dividido em programas e projetos, com metas específicas para cada um, garantindo mais transparência e controle.

O prefeito Paulo Ney destaca a importância do planejamento:

“Ter um orçamento bem planejado é fundamental para que possamos investir nas áreas que realmente fazem a diferença para a nossa população, como saúde, educação e infraestrutura. Nosso compromisso é com uma gestão transparente e que atenda às necessidades de Poços de Caldas.”

Além disso, a lei prevê equilíbrio financeiro, cuidados com a dívida pública e regras claras para a administração dos recursos humanos e parcerias com entidades públicas e privadas.

A Prefeitura reforça que o objetivo é usar o dinheiro público com responsabilidade, promovendo o desenvolvimento e o bem-estar da cidade.

A Lei Orçamentária completa está disponível para consulta no site oficial da Prefeitura de Poços de Caldas: www.pocosdecaldas.mg.gov.br.