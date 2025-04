Prefeitura de Poços de Caldas identifica vandalismo em contenção de aguapés na Represa Bortolan

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, identificou um ato de vandalismo na Represa Bortolan, situada na região oeste da cidade. Um cabo de aço, instalado como parte de uma medida emergencial para conter a proliferação de aguapés, foi intencionalmente cortado, comprometendo o controle da vegetação aquática no local.

O sistema de contenção com fio de aço desempenhava um papel fundamental na limitação do avanço descontrolado dos aguapés, permitindo sua remoção de forma mais eficiente pela Avenida Celanese. Segundo técnicos ambientais do município, a destruição da barreira compromete diretamente a eficácia do manejo adotado e pode agravar a proliferação excessiva da vegetação, dificultando ainda mais os esforços de recuperação da represa.

O secretário de Meio Ambiente, Stefano Zincone, repudiou o ato de vandalismo, ressaltando seus impactos negativos sobre o trabalho técnico e o equilíbrio ambiental da represa. “Além de desrespeitar os profissionais envolvidos, essa ação criminosa favorece a propagação dos aguapés pela área destinada à prática de esportes aquáticos, comprometendo ainda mais o manejo da vegetação. Estamos agindo rapidamente para reduzir os danos, mas é fundamental que a sociedade se conscientize e contribua para a preservação do local”, afirmou.

Diante do ocorrido, equipes da Secretaria de Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal já estão no local para realizar os reparos necessários. Além disso, o município segue implementando um projeto de pesquisa sobre o manejo integrado das macrófitas e cianobactérias, que envolve análises químicas, físicas e biológicas da água e dos sedimentos da represa. O objetivo é compreender melhor as causas do crescimento excessivo dessas plantas e aprimorar as estratégias de despoluição.

A partir de maio, a Prefeitura dará início a um mutirão de limpeza na Represa Bortolan, promovendo uma ação conjunta entre as Secretarias de Meio Ambiente, Segurança Pública, Guarda Civil do Meio Ambiente, Serviços Públicos, Obras e DMAE. A remoção dos aguapés será feita com ferramentas e equipamentos específicos, garantindo maior eficiência no processo.

O monitoramento da Represa Bortolan segue contínuo, com novas medidas sendo estudadas para evitar reincidências de ações criminosas e garantir a conservação ambiental da área. A Prefeitura reforça a importância da colaboração da comunidade na denúncia de práticas irregulares e no cuidado com os recursos naturais do município.