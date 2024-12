Prefeitura de Poços de Caldas inicia preparativos para o Carnaval de 2025 com blocos de rua

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas já deu início aos preparativos para o Carnaval 2025. Na terça-feira (10), representantes dos blocos de rua participaram da primeira reunião de planejamento, realizada na sede da Secretaria Municipal de Turismo.

O encontro foi marcado por discussões importantes para a organização do evento. Entre os temas abordados estavam o local dos desfiles, a concentração dos blocos na Praça Getúlio Vargas, a estrutura a ser disponibilizada pela Prefeitura, além do cronograma oficial de desfiles, que acontecerão entre os dias 1º e 4 de março.

Outros assuntos discutidos incluíram:

A obrigatoriedade de os blocos comunicarem-se com o Corpo de Bombeiros através do sistema Infoscip;

As inscrições, que devem ser realizadas entre os dias 12 e 20 de dezembro por meio de formulário no Google Forms, com divulgação no Diário Oficial do Município (DOM);

A não repetição dos desfiles dos blocos;

Regras para concentração, saída, percurso e dispersão, com destaque para a proibição de carros de som na Rua Barros Cobra, limite de 50 minutos por desfile e proibição de bebidas alcoólicas no trajeto;

Necessidade de batedores e cordões de segurança;

Licenças e autorizações necessárias para os desfiles;

Definição do tamanho e regularidade dos veículos de som, conforme legislações vigentes, pontuadas pela Secretaria de Defesa Social.

Ficou definido que os blocos que participaram desta primeira reunião terão prioridade na escolha do dia e horário de seus desfiles.

Blocos participantes

Onze blocos marcaram presença na reunião, entre eles: River Bloco, Bloquinho da Band, Bloco do Eurico, Bloco T.P, Bloco da Tine, Bloco Candieira, Bloco New York Pub, Bloco Patrinká, Bloco do APPA, Saci-Pô e Pererê e Bloco do Chuveiro.

O Carnaval de Poços de Caldas é conhecido pela animação dos blocos de rua, que atraem moradores e turistas para as principais vias da cidade, como a Rua Assis Figueiredo. Este ano, 13 blocos participaram da folia, consolidando o evento como um dos mais esperados no calendário cultural da cidade.

Com o planejamento em andamento, a expectativa é de que o Carnaval de 2025 seja ainda mais organizado e seguro, mantendo a tradição e o espírito festivo que contagiam a cidade.