Prefeitura de Poços de Caldas intensifica remoção de aguapés na represa Bortolan

Mais de mil toneladas de plantas aquáticas já foram retiradas em ação coordenada entre secretarias municipais

A Prefeitura de Poços de Caldas está realizando uma grande operação de remoção de aguapés na represa Bortolan, resultado de uma força-tarefa coordenada entre as secretarias municipais de Meio Ambiente e Guarda Civil Ambiental.

A ação, que já ultrapassou a marca de mil toneladas de plantas aquáticas retiradas em cerca de um mês, busca enfrentar os impactos negativos causados pela proliferação descontrolada dos aguapés. Apesar de serem plantas que podem ter funções ecológicas importantes, como a filtragem de poluentes, os aguapés em excesso comprometem seriamente a qualidade da água e o equilíbrio do ecossistema aquático, reduzindo os níveis de oxigênio e afetando a fauna local.

Para a realização do trabalho, foi destacada uma equipe especializada, com uso de equipamentos apropriados, como barco e escavadeira, fundamentais para a retirada eficaz dos aguapés da superfície da represa.

Além da limpeza física, está em andamento um projeto de pesquisa científica voltado para o manejo integrado de macrófitas e cianobactérias. O estudo contempla análises químicas, físicas e biológicas da água e dos sedimentos do reservatório, visando identificar as causas da proliferação dessas espécies e desenvolver estratégias mais eficientes de controle e despoluição.

Toda a vegetação retirada está sendo encaminhada para uma empresa especializada, responsável pela transformação dos resíduos em compostagem, promovendo a destinação ambientalmente correta dos materiais coletados.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Stefano Zincone destaca que a retirada dos aguapés da represa Bortolan é uma medida urgente e necessária para preservar o equilíbrio ambiental e a saúde do ecossistema aquático. “Sabemos que essas plantas, em excesso, comprometem a qualidade da água e afetam diretamente a fauna local. Essa ação integrada entre secretarias demonstra o compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade e o cuidado com os nossos recursos naturais. Além da remoção, estamos investindo em estudos e soluções duradouras, como o manejo integrado e o reaproveitamento dos resíduos em compostagem. Nosso objetivo é não somente resolver o problema imediato, mas também prevenir futuras ocorrências, com base na ciência e em práticas ambientalmente responsáveis.”