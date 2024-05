Prefeitura de Poços de Caldas lança Campanha SOS Rio Grande do Sul para auxiliar vítimas das enchentes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A cidade de Poços de Caldas está unindo esforços para oferecer suporte às vítimas das devastadoras enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul. Em uma iniciativa coordenada pela Prefeitura, através da Secretaria de Promoção Social e Defesa Civil, está sendo promovida a Campanha SOS Rio Grande do Sul, visando angariar doações para auxiliar aqueles que enfrentam os desafios decorrentes dessa tragédia.

Ponto de Coleta Drive-Thru na Antiga Estação Ferroviária Mogyana (FEPASA)

Um ponto de coleta foi estabelecido na antiga Estação Ferroviária Mogyana, popularmente conhecida como FEPASA, onde os cidadãos podem realizar suas contribuições. O horário de funcionamento é das 15h00 às 19h00 nesta segunda (6) e das 8h00 às 19h00 nos dias subsequentes. O endereço é Praça Paul Harris, s/n – Centro.

Itens Aceitos para Doação

A campanha recebe doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene, produtos de limpeza, absorventes, roupas de cama e banho, essenciais para oferecer apoio imediato às famílias afetadas.

As intensas chuvas que atingiram o estado gaúcho resultaram em um cenário de extrema gravidade, com dezenas de mortos, feridos e desaparecidos, além de milhares de pessoas desabrigadas. O governo estadual decretou estado de calamidade, reconhecido pelo governo federal, permitindo a mobilização de recursos para ações de defesa civil e assistência humanitária.

Neste momento de dor e necessidade, Poços de Caldas demonstra sua solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Marcela Carvalho, secretária de Promoção Social, destaca a importância da mobilização da cidade para ajudar aqueles que mais precisam. Rafael Tadeu Conde Maria, secretário de Defesa Civil, reforça que toda ajuda é fundamental para enfrentar essa crise.

A população de Poços de Caldas é convidada a se unir nessa causa humanitária, demonstrando mais uma vez a força da solidariedade e do apoio mútuo em momentos de adversidade.

➡️SOS Rio Grande do Sul

Também é possível contribuir para a campanha SOS Rio Grande do Sul, canal oficial de doação gerenciado pelo governo do Rio Grande do Sul, por meio de PIX para o CNPJ 92.958.800/0001-38.

Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.