Prefeitura de Poços de Caldas prepara escolas para retorno das aulas presenciais

Uma equipe da Prefeitura, formada por representantes das secretarias de Educação, Saúde e Projetos e Obras Públicas, está percorrendo as unidades educacionais do município, com o objetivo de verificar as condições estruturais dos prédios e as adequações necessárias para um possível retorno das aulas presenciais.

O trabalho teve início nesta semana e sete escolas já foram visitadas pelo secretário de Projetos e Obras Públicas, José Benedito Damião, pela técnica da Vigilância Sanitária, Tatiana Scassiotti e pela representante do setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação, Devorie Fraga de Melo Guerra.

A ação visa verificar, in loco, a aplicação dos protocolos sanitários para que todas as unidades da Rede Municipal de Ensino estejam preparadas para o retorno das aulas presenciais, quando as condições epidemiológicas forem favoráveis. Entre as adaptações necessárias apontadas pela Vigilância Sanitária estão, por exemplo, a instalação de tampas nos vasos sanitários e lixeiras.

A equipe já percorreu as escolas municipais José Mamud Assan, Wilson Hedy Molinari, Haroldo Affonso Junqueira, Irmão José Gregório, Mariquinhas Brochado, Vicentina Massa e José Raphael dos Santos Neto. O trabalho continua nas escolas pelas próximas semanas e, na sequência, serão visitados os centros de educação infantil (CEIs).

O município conta com 25 escolas regulares, 45 CEIs municipais e cinco unidades conveniadas, além de três centros de atendimento especializado.