Prefeitura de Poços de Caldas prorroga suspensão de algumas atividades até janeiro

O Comitê Municipal Gestor Extraordinário do Plano de Contingenciamento em Saúde do Coronavírus publicou nesta terça-feira, no Diário Oficial do Município, uma resolução prorrogando até o dia 7 de janeiro de 2021 a suspensão de algumas atividades em Poços de Caldas.

No começo do mês, a prefeitura já havia divulgado as novas orientações aos bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência e determinado o fechamento de parques municipais.

O novo decreto, disponível aqui diz ainda que após a data, uma nova análise do cenário municipal será feita, podendo haver manutenção da medida de suspensão, novas medidas de restrição em caso de agravamento ou flexibilização.