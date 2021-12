Prefeitura de Poços de Caldas realiza “blitz da vacinação” na área central da cidade

Nesta sexta-feira (10), com a intenção de aumentar a cobertura vacinal em Poços, a equipe de imunização estará realizando a Blitz de Vacinação COVID-19 no Terminal de Linhas Urbanas central, das 14h às 20h, para aplicação do imunizante para pessoas que estejam a pé.

No sábado (11), a vacinação acontecerá das 08h às 12h, também no Terminal de Linhas Urbanas central.

Estarão disponíveis vacinas dos três laboratórios (Pfizer, Coronavac e Astrazeneca). As pessoas que ainda não receberam a 1ª dose da vacina contra COVID-19 ou que já atingiram o intervalo indicado de cada imunizante e estão aptos a receber a 2ª ou 3ª dose, também poderão se vacinar.

Atualmente, 79,70% da população já está vacinada com a 1ª dose e 74,64% da população já está imunizada também com a 2ª dose.

Além deste horário, a vacinação nas salas de vacina dos bairros, das 08h às 13h e na Urca, das 08h às 17h acontecerá normalmente, na sexta-feira.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.